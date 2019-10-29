Aylık maaşı 250 bin lira olan AKP'li Başkan 20 bin liradan oldu...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ayda yaklaşık 20 bin TL kazandığı ICBC Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Güler'in 6 farklı görevden aldığı toplam maaş 250 bin liraydı.

Altı farklı görev adı altında aylık 250 bin lira maaş alan AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, işten çıkarma haberleriyle de gündeme gelmişti. Güler geçtiğimiz gün maaşının yaklaşık 20 bin TL’lik kısmını oluşturan görevi olan ICBC yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Çinli Industrial&Commercial Bank of China’nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey bankasından yapılan açıklamada, “Bankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır” denildi. İLGİLİ HABER Ordu Belediye Başkanı'nın 250 bin liralık maaşı yine gündemde