Aylardır maaş alamayan işçiler vincin tepesinde eylem yaptı

Mahall Bomonti projesinde Türkerler Holding'in taşeronu Ermak'a bağlı çalışan ve aylardır maaşlarını alamayan işçiler, vinç tepesine çıkarak eylem yaptı

İzmir Halkapınar'daki Mahall Bomonti projesinde çalışan işçiler, vincin üzerine çıkarak eylem yapmaya başladı.

Türkerler Holding'in taşeronu Ermak'a bağlı çalışan işçilerin, 4 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi.

Vinçten sesini duyurmaya çalışan işçilerden biri 24 yaşında olduğunu, aylardır maaş alamadığı için borca battığını ve icralık olduğunu söyledi. "Kaybedecek birşeyi kalmadığını" anlatan işçi, maaşlarını alana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

İşçiler eyleme devam ederken demir yüklü kamyonların inşaata getirilmesine de tepki göstererek, "Maaşlari vermiyorlar ama hergün malzeme geliyor. İnşaat devam ediyor" dedi.

Aynı inşaatın işçileri daha önce de maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapmıştı. İşçilere eylemin ardından ödeme yapıldığı duyurulmuştu.