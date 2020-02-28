Aylan Bebek hafızalardayken: Ölümüne yolculuk canlı yayınlarda...

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bugün ekranlara yansıyan görüntüler için 'sığınmacılardan gelen baskıyı gevşetmekten başka çaremiz kalmadı' denildi. Oysa daha önce bu tehlikeli yolculukta yüzlerce insan yaşamını yitirmişti. Bugünse televizyonlar bu yolcukları canlı yayında verdiler...

İdlib'de çok sayıda askerin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından yüzlerce kişi sınır kapılarına doğru hareket etti.

NTV'ye konuşan bir sığınmacı, "Bizi otobüsler bedavaya getirdi. Sınır kapısında diyorlar ki, kapı kapalı ama denizden geçebilirsiniz. Bu kadar çocuk, bu kadar millet nasıl denizden geçebilir" dedi.

İletişim Başkanı Altun konuyla ilgili, "Türkiye hiçbir zaman mültecileri silah olarak kullanmadı. Mültecilerden gelen baskıyla engelleme iradesini gevşetmekten başka çaremiz kalmadı" açıklamasında bulundu.

BOTLARLA GİTMEYE ÇALIŞTILAR

İçinde küçük çocukların da olduğu sığınmacıların, daha önce çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği tehlikeli yolculuğa çıkışı kanallarda canlı yayında verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda "Aylan bebeği dünya çabuk unuttu, unutmayın ki bir gün sizin de başınıza gelebilir" demişti.