Aygün'den 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanan avukata dair açıklama

Eski CHP milletvekili olan hukukçu Hüseyin Aygün, Alman Büyükelçiliği avukatı Yılmaz S.'nin 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, hükümete bağlı gazetelerin Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, tutuklamanın ise iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Eski CHP milletvekili olan hukukçu Hüseyin Aygün, Alman Büyükelçiliği avukatı Yılmaz S.'nin 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aygün, hükümete bağlı gazetelerin Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu söylerken, tutuklamanın iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Aygün'ün açıklaması şöyle:

Yeni Şafak ve Akşam gibi hükümete bağlı gazetelerde bir kez daha kişilik haklarına ağır şekilde saldırılan ve fotoğrafı da yayınlanarak karalanmak istenen ‘avukat Yılmaz S.’ İle tutulduğu Sincan F Tipi Hapishanesinde, dün akşam 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik.

Der Spiegel’de yer alan haberden sonra adı geçen gazetelerin ‘karşı hamle’ yaparak hedef aldığı ‘avukat Yılmaz S.’yi 30 yıldır tanıyoruz. Cumhuriyet Savcılığındaki ‘gizli dosya’nın, bu gazetelere nasıl ‘servis’ edildiğini, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak bunun ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu’ olduğunu, sızdıranlara hatırlatmak isteriz.

Önce Yılmaz’ın tutulma şartlarıyla başlayalım, daha sonra tutuklamanın iç ve uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiğini açıklayacağız.

Yılmaz 23 Eylül’de Sincan L Tipi cezaevinde bir koğuşa konuldu, burada koğuş arkadaşlarıyla kaldı ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ancak cezaevi idaresi onu birdenbire koğuşundan çıkardı ve 30 Ekim günü F-1 diye bilinen ‘yüksek güvenlikli’ diye bilinen departmana götürdü. Burada ise ‘tek kişilik oda’ya koydular. Hukukçular buraya hücre derler.

Yılmaz yaklaşık bir aydır, tek başına kalıyor. Sabah 08’den akşam 16.00’ya kadar tek başına gezdiği küçük bir avluya çıkarılıyor. 24 saat boyunca hiç kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Bu en ağır tecrit hali ve 5275 sayılı yasaya göre tutuklu hiç kimseye uygulanamaz. Hükümlülere bile en fazla 20 gün ‘ceza’ niteliğinde uygulanabilen bu tavır apaçık yasadışı. Bu sebeple derhal bu uygulamaya son verilmesi, gerek kaldığı odada, gerekse ‘havalandırma’ olarak adlandırılan yerde başka tutuklularla temasına izin verilmesi gerekiyor.

Yılmaz, 22 yıldır Almanya’nın Ankara Başkonsolosluğu’nun resmi avukatı olarak görev yapıyor. O son 2 yıldır Hollanda, İsveç ve Norveç’in de avukatıdır. Görevi bu ülkelere ‘iltica talebi’nde bulunan Türk yurttaşlarının hukuki durumlarını araştırmak ve bu ülkelere doğru bilgi vermektir. Türkiye’de yaptığı faaliyetlerden ötürü tam 22 yıldır ‘serbest meslek gelir makbuzu’ kesmekte ve Vergi Dairesi’ne ödeme yapıyor. Yandaş basında ‘casus’ diye lanse edilen Yılmaz, 22 yıldan bu yana yaptığı işten devlete vergi kazandırmakta ve bu durumu başta Maliye bilmektedir! Durumun ne derece traji-komik olduğunu herhalde başta buradan anlayabiliriz.

Yılmaz 17 Eylül’de Ankara’da gözaltına alındı. Onu takip edenler, gözaltı ve sorguyu da gölgede yönetenler MİT mensuplarıydı. Yanındaki dosyaya el koydular. Daha sonra İstanbul’daki ofisi basıldı ve buradaki dosyalara da el koyuldu. Elindeki dosyasında 43 kişinin ‘iltica başvuruları’ vardı.

Yılmaz’ı alanlar, onun Almanya Ankara Başkonsolosluğu’na girerken çekilmiş fotoğraflarını sorgu sırasında Yılmaz’a gösterdiler. Oysa, 18 Nisan 1961 tarihinde Türkiye’nin imzaladığı Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un (Resmî Gazete’de 12 Eylül 1984 günü yayınlandı) 22. maddesine göre ‘diplomatik misyon binalarının dokunulmazlığı’ var. Onu takip edenler, bu kuralı da hiçe saymışlar.

ALMANYA: SUÇLAMALARA AÇIKLIK GETİRİLMELİ

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamalara açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Alman Büyükelçi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Hukuk danışmanımız, uluslararası perspektiften bakıldığında bize sıradan bir destek sağlamıştır ve bu şüphesiz yasak olan bir durum da değildir. Böylesi bir işbirliği hiçbir engel olmadan mümkün kılınmalı" dedi.

Suçlamaların anlaşılmaz olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle suçlamaların açıkça belirtilmesi için yoğun çaba harcıyoruz ve bunu Türkiye tarafına defaatle ilettik. Hukukçular, Ankara'daki büyükelçiliğimizin, tüm misyonlarda olduğu gibi, bulunduğumuz ülkenin hukuki düzenlemeleri ile ilgili sorunları açığa kavuşturmada ve daha iyi değerlendirmede önemli üyeleridir." denildi.