Aydın'da kadın cinayeti: Evi ateşe verdiği ortaya çıktı...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında imam nikahlı olduğu Fatih Alp Ü. (41) ile birlikte yaralanan Gamze Esen (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evi Fatih Alp Ü.'nün benzin dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.

Aydın Nazilli'de Fatih Alp Ü. ve imam nikahlı olduğu Gamze Esen'in birlikte yaşadığı evde yangın çıkmış, ikili yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gamze Esen yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan araştırmada, evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı.

Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.'nün ifadesinde evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.