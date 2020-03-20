Aydın Doğan banka kuruyor

Doğan Holding’in D Yatırım Bankası AŞ’yi kurmasına onay verildi.

BDDK, Doğan Holding’in "D Yatırım Bankası AŞ"yi kurmasına izin verildiğini açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili karar şöyle:

“Kurul Başkanlığının 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 18.03.2020 tarih ve 32521522-101.01.01-E.5219 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7’nci ve 8’inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca Doğan Şirketler Grubu Holding A, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A tarafından 200 milyon TL sermayeli ‘D Yatırım Bankası AŞ’ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”