‘Ayak bastı' parası toplayan belediye geri adım attı

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, hafif ticari araç ve taksilerden 'işgaliye parası' adı altında alınan 5 ile 25 TL arasındaki ücretten, gelen tepkiler üzerine vazgeçti.

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan “işgaliye parası” adı altında ücret toplanmasını öngören uygulamasından gelen yoğun tepkiler üzerine vazgeçti.

Düziçi ilçe merkezi girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktası da kaldırıldı.

Belediye Meclisi’nin kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL, kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanması yürürlülüğe girmişti. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturulmuş, ilçeye giriş yapan araçlardan türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlanmıştı.