Avukatlara 'yeşil pasaport' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen 'yeşil pasaport' verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, barolar düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Yönetmeliğe göre, baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek.

Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.