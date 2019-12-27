Avukat Efkan Bolaç'a verilen 3 yıl hapis cezası onandı

Avukat Efkan Bolaç'a 'örgüt propagandası' iddiasıyla verilen hapis cezası onandı. Bolaç, 'Kimse ölmesin dedim diye 3 sene ceza verdiler' dedi.

Katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi hakkındaki beyanları sebebiyle kendisine "terör örgütü propagandası yapmak"tan 3 yıl hapis cezası verilen avukat Efkan Bolaç'ın cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Bolaç karar hakkında, "Bana ceza vererek korkutmaya çalışacaklarmış öyle mi? Bu cezalarınız benim için madalyadır" dedi.

2017'de gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumuna itiraz ettiği için hakkında, toplantı gösteri yürüyüşleri kanunundan dava açıldığını da belirten Efkan Bolaç konu hakkında Twitter'da şunları söyledi:

"Bana ceza vererek korkutmaya çalışacaklarmış öyle mi? Bu cezalarınız benim için madalyadır. Gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaksınız. Elbet bir bildiği var şu benim bilenmiş bıçak gibi yüzümün Gözlerimdeki kıvılcım adaletsizliğinize duyduğum hınçtır.

Kimse ölmesin dedim diye 3 sene ceza verdiler. Duruşmada kimse ölmesin demek suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğim dediğim için işlediği suçtan pişman değil diyerek cezada indirime gitmediler. Gözlerimde korkuyu görmek istediler. Kimse ölmesin demeye barış demeye devam edeceğim.

Aldığım 3 sene cezayı istinaf onayladı. Haklı olmak, doğru olmak benim ödülümdür. Sizin cezalarınız bana vız gelir vız. Er ya da geç #bizkazanacağız Allahım verdikçe veriyor :) 16 nisan referandum sonuçlarına itiraz ettik diye hakkimızda toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten dava açılmış :) Referandum sonucuna itiraz etmek ne büyük suçmuş meğer :)"