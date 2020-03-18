AVM'lerin kapatılması yakın

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu toplantısında AVM'lerin de kapatılması önerisi geldiğini, Sağlık Bakanı'nın 'Ona sıra gelmesi de yakındır' dediğini aktardı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu toplantısından notları aktardı.

6,5 saat süren toplantıyı köşesine taşıyan Sarıkaya, AVM'lerin kapatılmasının yakın olduğunu, vaka sayılarını artması durumunda hastanelerde yeni düzenlemer yapılacağını dile getirdi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

... tartışması en uzun süren bölüm, diş hekimlerinin ağız ve diş sağılığı muayenehanelerine yönelik önlemler olmuş.

Çünkü doktor, açık malzeme, açık yara, hem de insan sirkülasyonu açısından en işlek yerler içinde bulunuyor.

Büyük bölümü iş merkezleri, çarşı gibi toplumun yoğun yaşadığı binalarda yer aldığı için, temas seviyesi risk oluşturan yerler olarak görülüyor.

Dolayısıyla ağız diş sağlığı muayenehanelerinden hangilerine izin verileceğine ilişkin bir çalışma yapılmış.

Alınacak önlemleri hemen açıklamak yerine, meslek kuruluşlarının da görüşleriyle yeniden ele alınıp duyurulmasının yararlı olacağına karar verilmiş.

Benzer durum alışveriş merkezleri (AVM) için de geçerli olmuş…

Sağlık Bakanı Koca, toplantıda kapatılması yönünde yapılan teklifler üzerine, “Ona sıra gelmesi de yakındır” yanıtını vererek kısa süreye işaret etmiş.