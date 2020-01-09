AVM'de yangın: İki kişi hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında sığındıkları odada mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin de durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Alışveriş merkezinde çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiyemiz, yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyor. Yaralılarımızın durumu ağır, Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.