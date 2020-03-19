AVM'ciler kapatma istedi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin yetkili kamu otoritesince kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı. Yapılan açıklamada AVM'lerin kapatılması kararının 'ivedilikle beklendiği' kaydedildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin yetkili kamu otoritesince kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamada "AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz" denildi.

AYD Yönetimi AVM’lerin yetkili kamu otoritesince kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı. pic.twitter.com/3ngvKmI2Dq — AYD (@AYD_online) March 18, 2020

Öte yandan Kategori Mağazacıları Derneği üyelerince yapılan açıklamada da "Temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesini bekliyoruz" denildi.