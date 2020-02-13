Avcılar'daki 10 bin çürük bina için belediye başkanından oturma eylemi

Olası İstanbul depremi öncesi riskli yerlerden biri olduğu belirtilen Avcılar'da 10 bin çürük bina olduğu, buralarda dönüşüm için gerekli düzenlemenin yapılmadığı belirtiliyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, plan notu değişikliğinin gündeme alınmamasını protesto etmek için oturma eylemine başladı.

Avcılar’da kentsel dönüşümü sağlayacak olan plan notu değişikliği yaklaşık 5 aydır İBB İmar Komisyonu’ndan çıkamadı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli plan notunun en kısa sürede geçmesi için İBB İmar Komisyonu’nda geçen ay oturma eylemi başlattı.

Başkan Hançerli Avcılar’ın acil olarak dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve plan notu komisyondan geçene kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Hançerli, "Bu plan notu Avcılar Belediye Meclisi’nden AK Parti ve CHP’nin oy birliğiyle geçti, İBB’ye gönderdik. Önce İBB İmar Komisyonu’ndan, sonra da İBB Meclisi’nden geçtiği takdirde 10 bin bina için acil dönüşüm başlatacağız” demişti.

Birkaç ay önce, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde de yine Avcılar’da çok sayıda bina hasar görmüştü.

Hançerli, 7-8 katlı binaların deniz kumundan yapıldığını, İstanbul merkezli olası bir depremde Avcılar’ın büyük risk altında olduğunu söylemişti.