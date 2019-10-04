Avcılar’da iki okulda eğitime ara verildi

İstanbul'da depremin ardından iki okulda daha eğitime ara verildi. Avcılar’da Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu binalarının 'kullanım açısından risk oluşturabileceği' belirtilerek eğitime ara verildi. Alsancak İlkokulu 1999 depreminde de hasar görmüş, 'güçlendirme' çalışmalarının ardından 2005'te yeniden açılmıştı.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası yapılan çalışmalarda binalarının "kullanım açısından risk oluşturabileceği" belirlenen Alsancak İlkokulu ile yanındaki Alsancak Ortaokulu’nda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamasına göre İstanbul’da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince ön hasar tespit çalışmalarında Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.

'TEDBİREN KULLANIMA KAPATMA'

Açıklamada “Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 4 Ekim 2019 Cuma günü Kaymakamlık oluru ile Alsancak İlkokulumuz ve Alsancak Ortaokulumuzda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimizin Pazartesi günü hangi okullarda eğitime devam edeceği gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra velilerimizle paylaşılacaktır” denildi.

1999 DEPREMİNDEN SONRA ‘GÜÇLENDİRME’ ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI

Alsancak İlkokulu 1999 depreminde de hasar görmüş, binada güçlendirme çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştı. Okulun öğrencileri bu süre içinde Gümüşpala İlköğretim Okulu’nda eğitim öğretime devam etmişti.