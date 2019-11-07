Avcılar'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı: Durumu ağır

Avcılar’da erkek bir doktor, birlikte yaşadığı kadın doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Kadının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak üzerinde bulunan bir tıp merkezinin üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır birlikte oldukları belirtilen Celal T. isimli doktor ile yanında çalışan yabancı uyruklu doktor A.K. tartışmaya başladı.

Tartışma kısa üzerinde fiziksel saldırıya dönüştü. Celal T. daha sonra yanında bulundurduğu silahla A.K.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Saldırgan polis tarafından yakalanırken, ağır yaralanan A.K.'nin tedavisi sürüyor.