Avcılar'da bir bina için tahliye kararı

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da yapılan incelemeler sonucunda üç bloktan oluşan bir bina için tahliye kararı verildi.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da yapılan incelemeler sonucunda üç bloktan oluşan bir bina için tahliye kararı verildi.

GerçekGündem'de yer alan habere göre, zemin katında iş yerleri ve dershanenin bulununduğu büyük binada bulunanlara ev ve iş yerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlilerinin mühendislerle birlikte yaptığı inceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu belirlendi.

Verilen tahliye süresinin ardından binanın mühürleneceği bildirildi.