Atlasglobal'in iflasını açıklayacağı belirtiliyor

Atlasglobal havayolu şirketinin iflasını açıklamaya hazırlandığı, personele yarından itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği belirtiliyor.

Özel havayolu şirketi Atlasglobal'in iflasını açıklamaya hazırlandığı belirtiliyor.

AirportHaber'de yer alan habere göre, Atlasglobal'de yapılan toplantıda personele yarından itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi. Şirketin tüm uçuş operasyonlarını durdurduğu belirtildi.

Türkiye’nin özel havayolu şirketlerinden Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Atlasglobal İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra Türk sivil havacılık sektörünün ilk iflas eden havayolu şirketi olarak tarihe geçecek.