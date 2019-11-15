Atatürk'e hakaret ettiği için görevden alınan AKP'li: Mutluyum...

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde paylaştığı "Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin" mesajı nedeniyle görevden alınan Samsun Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, yeni bir açıklamada bulundu.

Dinci Yeniakit'e konuşan Uzunlar, "Mutluyum ki yüz kızartıcı bir suç nedeni ile görevimden alınmadım. Ben olanların dışında hiçbir şey söylemedim. 10 Kasım günü araçlar 09:05'te kornaya basmıyor mu?" ifadesini kullandı.

Uzunlar, şöyle konuştu:

"Biz siyasi hayatımızda iki konu ile mücadele ediyoruz. Birisi din sömürücülüğü diğeri de Atatürk sömürücülüğü. Bizim karşısında olduğumuz Atatürk değil, onu sömürerek bir yerlere gelmeye çalışanlar. Kaldı ki ben bu paylaşımları kendi özel platformumdan sosyal medyadan yaptım. Bunu AK Parti ile ilişkilendirmek son derece yanlıştır. Görevden alındığım için sevindiğim bir nokta var. Allah'a şükür yüz kızartıcı bir suçla manşetlerde yer almadım. Tabii ki içimde burukluk da var ama biz kadere inanan insanlarız."