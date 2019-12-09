Atatürk heykeli hakkında karar

Tepki çeken Atatürk heykeli ile ilgili açıklama yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, heykelin gün içinde kaldırılacağını söyledi.

İzmir’in Urla ilçesinde büyük tepki çeken rengarenk Atatürk heykeli ile ilgili konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, heykelin gün içinde kaldırılacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Urla Belediye Başkanı CHP’li Burak Oğuz, “Basın yayın organlarında ve İnternet sitelerinde yer alan, eleştirilere konu Atatürk Heykeli ile ilgili işletme sahibi ile görüşme sağlanmış ve gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla” dedi.

ATATÜRK İSTİSMARI ELEŞTİRİLERİ

Urla Kalabak ve Kekliktepe mevkileri arasında yer alan Zeytinli Köşk adlı kahvaltı mekanına yerleştirilen rengarenk Atatürk heykeli, birçok kesimin tepkisini çekmişti. Yurttaşlar, aynı zamanda heykeltraş olan işletmeci Turgut Kahraman tarafından Atatürk’ün istismar edildiğini, heykelin bir an önce oradan kaldırılması gerektiğini savunmuştu.