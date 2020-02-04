Atatürk Havalimanı kapatılırken ödenecek tazminat için de ihale yapılmış

Atatürk Havalimanı’nın kira sözleşmesi dolmadan kapatılması sonrası TAV’a ödenecek tazminatı belirlemek için ihale yapıldığı ortaya çıktı. 389 milyon Avro tutarındaki tazminatı belirlemek için yapılan denetim ihalesinin bedeli ise açıklanmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından sözleşme süresi dolmadan TAV’a ödenen 389 milyon Avro tazminatı belirlemek amacıyla ihale yaptığı öğrenildi. Denetim firmasına ödenen tutar ise belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, süresinden önce sonlandırılan sözleşme nedeniyle TAV’a tazminat ödenirken bir de oluşan bu zararı tespit etmek için hizmet alımı yapılan denetim firmasına ödeme gerçekleştirildi. Zarar katmerlendi. Tüm bu ödemeler yurttaşın vergisiyle oluşan devletin bütçesinden çıktı. Hükümet, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasını ise “Fizibilite için zorunluluktu” diyerek savundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın soru önergesine yanıt verdi. İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019’da açılmasının ardından Atatürk Havalanı’ndan ticari uçuşlar durdulmuştu. Erken taşınma nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV arasında 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği olan kira sözleşmesi de sonlandırıldı. Şirket, sözleşmenin erken sona ermesi nedeniyle uğrayacağı kâr kayıplarını, yani zararını talep etti. Bakanın verdiği yanıt ise zararı tespit etmek için de ayrıca hizmet alım ihalesine çıkıldığını ortaya koydu.

DENETİM FİRMASINA ÖDENEN MİKTAR BELİRSİZ

SP’li Karaduman’ın sorularına yanıt veren Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nda ticari yolcu taşımacılığına bütünüyle başlandığı tarihte Atatürk Havalimanı’nın tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılmasının İstanbul Havalimanı büyüklüğündeki bir projenin fizibilitesi için zorunluluk olduğunu savundu. Yanıtta, “İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tam kapasite hizmete verilmesi ile birlikte Atatürk Havalimanı’nın ticari yolcu trafiğine kapatılması ve kira sözleşmesinin süresinden önce sonlandırılması neticesinde kâr kayıplarının tespitine ilişkin olarak finansal ve hukuki hizmet alımı için ihaleye çıkılmış ve ihale sonucunda uluslararası bağımsız denetim firması tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır” denildi.

Denetim firmasına ne kadar ödeme yapıldığı ise yanıtta yer almadı.