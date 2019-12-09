Ataşehir'de eski basketbolcuyu taciz eden sürücü yakalandı

Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, tacizde bulunan sürücü gözaltına alındı.

Ataşehir'de dün yaşanan taciz olayının ardından tacizci Cihan A., gözaltına alındı.

Cihan A. adlı otomobil sürücüsü, yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak adres sordu. Ardından sürücü koltuğunda kadına tacizde bulundu.

Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu.

Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek sorguya alındı.