Atamadan sonra AKP’lilere tek tek teşekkür etmişti: Görevden alındı

Gaziantep Öğretmenevi Müdürü olarak görev yaparken görevden alınan ve mahkeme kararıyla görevine döndükten sonra kendisine yardımcı olan AKP'lileri tek tek sayarak teşekkür eden Hüseyin İnal görevden alındı.

Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin İnal, Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atanmış, daha sonra bu görevden alınmıştı.

Görevden alınmasının ardından dava açan İnal, mahkeme kararıyla görevine iade edilirken, göreve yeniden başlamasının ardından kendisine destek olanlara teşekkür etmiş, AKP'lilerin isimlerini tek tek sıralamıştı.

Bunun üzerine eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar teşekkür yazısını, “Müdürüm tebrik ederim, hayırlı olsun, çorbada benim de tuzum olsun isterdim ama haber vermedin” notuyla paylaşmıştı.

Tayyar’ın paylaşımıyla gündeme gelen teşekkür olayı sonrası İnal tekrar görevden alındı. İnal’ın görevden alındığını da yine Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı, “Az önce duydum görevden alınmış” paylaşımı ile duyurdu.

KİMLER DESTEKLEMİŞTİ?

Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan İnal, Öğretmenevi Müdürlüğü görevine tekrar dönmesinde kendisine destek olduklarını belirttiği AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AKP Gaziantep İl Başkan Yardımcıları Zekeriya Aslan ve Hüseyin Deveci, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanım Ahmet Gök, Halfetililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Mehmet Erdoğan, Halfetiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Aslan, Eğitim Bir-Sen Şehitkamil İlçe Başkanı Nurullah Tekataş ve Türk Basın Birliği Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Erhan Durukan’a teşekkür etmişti.

NE DEMİŞTİ?

İnal, teşekkür mesajına yönelik tepkilere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mahkeme Kararıyla göreve iade edilmemi içine sindiremeyenler, göreve başlamamı sabote etme girişiminde bulunmaya başladılar. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti Mahkeme kararına saygı gösterelim. Adaletten yoksun olanlar adaletin tecellisinden rahatsız olmakta ve bunu nasıl alaşağı edeceklerinin çabasına düşmüşlerdir. Bana destek verenler Mahkemenin kararının uygulanmasından sonra görevde kalmam konusunda desteğini esirgemeyenlerdir. Bunu kendi çıkarları için kullanmaya çalışanlar küçüldükçe küçülmektedirler …”