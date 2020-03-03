Atalay Demirci'ye 'FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

Komedyen Atalay Demirci 'FETÖ' üyesi olmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"FETÖ" davasında tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına katılan Demirci yaptığı savunmada "Örgüte üye olduğuma dair hiçbir delile işaret yokken, sadece Enes ve Hakan Şükür ile yaptığım konuşmalardan örgüte üye olduğum iddia edilmektedir. Ben şöhretimin bedelini çekiyorum. Atalay Demirci yerine başka biri olsaydı şu an burada olmayacaktı" dedi.

Demirci "FETÖ" üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, Demirci'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatına karar verdi.