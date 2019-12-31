Atakule’nin ruhsatı iptal edildi

Ankara’nın simge binalarından Atakule’nin alt kısmında yer alan alışveriş merkezinin yenilenme sürecinde izninin alınmadığını belirterek dava açan mimar Ragıp Bulaç haklı bulundu, Atakule AVM’nin ruhsatı iptal edildi.

Ankara’nın simge mekânlarından Atakule’nin kule kısmı hariç yıkılarak yerine yeni alışveriş merkezi yapılmasını yargıya taşıyan Atakule’nin mimarı Ragıp Buluç açtığı davayı kazandı.

Duvar'da yer alan habere göre, Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi 18 Aralık tarihinde verdiği kararla, projede yapılan değişikliklerde mimarın izninin olması gerektiğini hatırlatarak Atakule AVM’nin ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mimarın izni olmadan eseri olan yapıya müdahale edilmemesi ve mimarının mutlak onayının aranması gerektiğinin altını çizerek, yargının Atakule kararı bu açıdan çok değerlidir, meslektaşımız Ragıp Buluç’un kararlı mücadelesini yanındayız” dedi.