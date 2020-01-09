ASSAM Meclis gündeminde: 'Aynı IŞİD gibi şeriat devleti hedefliyor'

Erdoğan'ın başdanışmanı Tanrıverdi'nin 'Mehdi' beklediğini açıkladığı 'ASSAM İslam Birliği Kongresi' Meclis gündemine taşındı. Kongrenin Anayasa'nın ilk üç maddesinde belirtilen temel ilkelere çok açık bir saldırı olduğunu belirten ve ASSAM'ın hedefinin aynı IŞİD gibi anayasal düzeni yıkarak şeriat devleti kurmak olduğunu vurgulayan CHP'li Şeker, Tanrıverdi ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ASSAM İslam Birliği Kongresi ve sonrasında yaşananları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

'BAŞKENTİ İSTANBUL OLAN ŞERİAT DEVLETİ KURUYOR'

Şeker, “Cumhurbaşkanının yaverleri darbe yapmıştı. Askeri Başdanışmanı çıtayı yüksek tutmuş; devletin sarayında danışmanlık yapıp başkenti İstanbul olan şeriat devleti kuruyor. Bu kongre ve danışmanın faaliyetleri, anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerdir. Hedefleri, anayasanın birçok maddesine ve özellikle de laiklik ilkesine aykırıdır. Üstelik sadece Türkiye’de değil Asya ve Afrika’da tüm Müslüman ülkelerin anayasal düzenlerini de değiştirmek, onların içişlerine de karışmak istemektedir bu kongre” dedi.

ASSAM ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul'da ASSAM İslam Birliği Kongresi düzenlenmişti. Kongrenin ana teması ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi’ydi. Kongrede yapılan konuşmalar, sunumlar ve internet sitesinde yer alan bilgilerin kamuoyuna yansıması ve tepki görmesi üzerine askeri danışman Tanrıverdi’nin görevlerinden istifa ettiği bilgileri yansıdı.

ANAYASAYA AÇIK SALDIRI

Kongrenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın ilk üç maddesinde belirtilen temel ilkelere çok açık bir saldırı olduğunu belirten Şeker, Cumhurbaşkanı Oktay’a “Ülkemizin anayasal yapısını tümüyle değiştirmeyi hedefleyen böyle bir oluşum ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak şimdiye dek başlatılmış herhangi bir adli süreç, yürütülen bir soruşturma ya da açılmış bir dava var mıdır” sorusunu yöneltti.

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN MEHDİ BEKLİYORLAR

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı askeri Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin, kongre sırasında bir basın yayın organına yaptığı “İslam birliği Mehdi hazretleri geldiği zaman olacak. Mehdi hazretleri ne zaman gelecek Allah bilir. Bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslen bunu yapıyoruz” sözlerini eleştiren Şeker, “Beyefendi mehdiyi bekliyormuş, beklemeye devam edebilir. İstifa etti söylentileri duyuyoruz. Ama bu yetmez. Yürekli bir cumhuriyet başsavcısı yok mu diye soruyoruz ister istemez. Bu kongrenin faaliyetleri, açıklamaları anayasaya aykırıdır. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük bir faaliyettir. Bülent Şık, içerisinde yer aldığı bir araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı açıklamayınca, halkı uyarmak adına halk sağlığı verilerini toplumla paylaşmıştı. Suç yoktu ama yargılandı. Şimdi ortada açıkça suç var. Hem de anayasal düzene karşı bir suç. Bunun hesabını soracak bir hukuk insanı bekliyoruz” dedi.

BAŞKENTİ İSTANBUL OLAN ASYA AFRİKA ŞERİAT DEVLETİ

Tanrıverdi’nin yönetim kurulu bakanı olduğu ASSAM’ın 2017’de gerçekleştirilen ilk kongrenin ardından İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası adıyla bir taslak hazırladığını, bu taslağın ASSAM’ın internet sitesinde yer aldığını belirten Ali Şeker şu değerlendirmeleri yaptı:

“İnternet sitesindeki yer alan bilgilerden öğrendiğimize göre, kurdukları şeriat yapılanmasının adı ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği’dir. ASRİKA İslâm Devletler Birliği, Konfederal Cumhuriyettir. Başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirtilmiştir. ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin temel amacı; İslâm Şeriat ve Akidesini hâkim kılmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Son yıllarda uğradığı saldırılara rağmen varlığını ilelebet sürdürecek anayasal bir hukuk devletidir. Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı’nın başında olduğu ASSAM ismindeki kuruluşun faaliyetleri alenen anayasaya aykırıdır. Bu taslağa göre ASSAM aynı IŞİD/DEAŞ gibi anayasal düzeni yıkarak şeriat hükümlerinde bir devlet yapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylesi bir taslağın ve İslam Devletler Birliği’nin hayata geçirilmesi için devletin üst düzey yöneticilerinin aktif bir çalışma içerisine girmiş olması kabul edilemeyeceği gibi ülkemizin güvenliğini de açıkça tehlikeye atmaktadır. Anayasaya göre de suçtur.”

DEVLETİN RESMİ BİLGİLERİ ŞERİAT DEVLETİ SUNUMUNDA

Tanrıverdi’nin yaptığı konuşmada çekilen fotoğraflardan birisinde bir sunum yaptığının görüldüğünü, bu sunumun ekranında “Savunma sanayii ürünlerinin envanterinin çıkarılması” ibaresinin olduğunu söyleyen Şeker, “15 Temmuz öncesi darbeyi yapanlar devletin sırlarının olduğu Kozmik Oda’ya girmiş ve tüm sırlar afişe edilmişti. Görevleri gereği devletin sırlarına vakıf olan bir askeri danışmanın bu sırları alenen ifşa etmesi tehlikesi sürüyor” dedi.

Şeker verdiği yazılı önergede şu sorulara yer verdi: