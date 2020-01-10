'Asrın projesi’nde 5 yıl sonra borular patladı

‘Asrın Projesi’ olarak adlandırılan ve 5 yıl önce açılışı yapılan ‘KKTC Su Temin Projesi’nde 250 metre derinlikteki boruların patlayıp deniz yüzeyine çıktığı ortaya çıktı.

AKP tarafından "Asrın Projesi" olarak adlandırılan "KKTC Su Temin Projesi"nde 250 metre derinlikteki boruların patladığı ortaya çıktı. Anamur sahilinden 5 mil açıkta patlayan su boruları deniz yüzüne çıktı.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a su temin edilmesini öngören projenin açılışı 17 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Mersin’deki törene AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Davutoğlu, projeyi “Dünya çapında bir eser” olarak tanımlayarak, “Dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir su köprüsü kuruyoruz. Her şeyiyle milli, her şeyiyle yerli” demişti.

Erdoğan da proje için “Biz karadan gemileri yürüten Fatih’in torunlarıyız. Yeri geldi boğazda denizin altından Marmaray’ı inşa ettik, Avrasya Tüneli de önümüzdeki yıl açılacak” demiş ve projeyi “Dünyada ilk kez uygulanan bir mühendislik çalışması” sözüyle tanımlamıştı.

5 YIL DOLMADAN BORULAR PATLADI

Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre projenin üzerinden 5 yıl gibi bir süre geçmeden borular patladı. Anamur sahilinden 5 mil açıkta patlayan borular deniz yüzüne çıktı. Yaklaşık 250 metre derinlikteki borular deniz yüzeyinden görülebiliyor. Borulardan su aktığı görülüyor.

Boruların su yüzeyine çıkması, gemi geçişlerini de engelliyor.

KUZEY KIBRIS'TAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den su taşıyan borunun kopmasının hemen ardından onarım çalışmalarının başladığını söyledi.

Bakan Oğuz, arızayla ilgili Türkiye Devlet Su İşlerinin keşif ve tamirata başladığını kaydetti. Borunun kopmasından dolayı Kuzey Kıbrıs’ta herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Oğuz, Geçitköy Barajı''da 20 milyon metreküp su bulunduğunu belirtti.

4 YILDA TAMAMLANMIŞTI

Türkiye’den Kıbrıs’a boru hatlarıyla su getirilmesi projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2011 yılında Mersin’in Dragos Çayı üzerine Alaköprü Barajı’nın temel atma töreniyle başladı.

1,6 milyar liraya mal olan projede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasına 80 kilometrelik askılı boru sistemi kuruldu. Borular, denizin 250 metre altından şamandıralar ile bağlandı ve ilk su Eylül 2015’te Ada’ya ulaştı. Türkiye’den gelen su arıtma tesisinden geçtikten sonra Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı Geçitköy barajına boşaltılmaya başladı.

