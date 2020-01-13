Aslı Erdoğan'a 9 yıl hapis talebi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yazar Aslı Erdoğan için 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar, İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin için ise 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve imtiyaz sahibi Kemal Sancılı'nın da aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, mütalaada, gazetenin yayın danışma kurulunda yer alan yazar Aslı Erdoğan’ın farklı tarihlerde gazetede yayınlanan 4 yazısında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında ise gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde "terör örgütünün amacı doğrultusunda yazılara yer verdiği" belirtilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya hakkında, “örgüt üyeliği” suçundan Bilir Kayaa hakkında ise “örgüt propagandası”” suçundan ceza isteyen savcılık, ifadesi alınmayan Ragıp Zarakolu ile Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etti.

136 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Aslı Erdoğan 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada "silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. Bir süre sonra “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilen Erdoğan'ın, “terör örgütü üyeliği” suçlaması ile tutukluğu devam etmişti. Aslı Erdoğan, 135 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edilmişti.