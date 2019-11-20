Askeri tesisleri özelleştirmek için ilk adım atıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislerin kiraya verilmesinin önünü açacak düzenleme Meclis'e getirildi.

Meclis'te görüşülen yeni kanun teklifine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak.

Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilecek.