Askeri araziler TOKİ'ye devrediliyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kent dışına taşınması planlanan askeri alanlar birer birer yapılaşmaya açılıyor. İstanbul'da askeriyeye ait çok sayıda alan TOKİ’ye devredilmiş durumda.

AKP hükümetinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri alanların şehir dışına alınacağını açıklamasıyla beraber İstanbul'da bu alanların büyük bölümü yapılaşmaya açılarak TOKİ'ye devredildi.

DW Türkçe'den Serkan Ocak'ın haberine göre, arazilerin önemli bir kısmından silahlı kuvvetler taşındı. Çok az bir kısmında halen askeri faaliyetler devam ediyor. Boşalan alanların da büyük kısmı atıl durumda. Geri kalanlar ise piknik ya da yeşil alan olarak değil Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) kullanımı için tahsis edildi.

Beşiktaş’taki 2.92 hektarlık Jandarma Dikimevi Müdürlüğü, Zeytinburnu’nda 11.4 hektarlık deniz kıyısındaki askeri alan TOKİ’ye teslim edildi. Bu arazide büyük bir inşaat projesinin inşaatı devam ediyor.

İstanbul’un en kıymetli arazilerinden sayılan Bakırköy Florya’daki 34 dönümlük askeri arazi de TOKİ aracılığıyla imara açılıyor. Bu alanın depremde toplanma alanı kalmak üzere yeşil alan yapılması gerektiğini savunan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yapılan planlara itiraz ettiklerini dile getirdi. Yine Yeşilköy’deki 3.48 hektarlık askeriyeye ait arazi de TOKİ’ye devredildi.

Esenler'de bulunan 720 hektarlık askeriyeye ait arazi de yapılaşmaya açıldı. Alanın yüzde 42'si kentsel dönüşüm kapsamında konut, geri kalan yüzde 58’ine ise park, eğitim, sosyo-kültürel tesis, belediye hizmet alanları, meydan, sağlık tesisi, yol, dini tesis, teknik altyapı alanı yapılacak.

Çekmeköy'de 2017’de imara açılan 187 bin metrekarelik alan daha önce dava açılıp iptal edilmişti. Geçen yılın sonunda bu kez Çekmeköy’deki askeri arazinin 79 bin metrekaresi konut ve ticaret alanı olarak imara açıldı.

Buradaki arazinin 162 hektarı da Kuzey Marmara Otoyolu için kullanıldı.

Maltepe’deki Kenan Evren Kışlası Marmara Üniversitesi’ne devredildi. Üniversitenin dağınık haldeki kent genelindeki kampüsleri buraya taşındı. Ancak terk edilen bu kampüslerdeki okul binalarının yerine yeni inşaatlar yapıldı. Örneğin Nişantaşı’ndaki İletişim Fakültesi Kampüsü, önce TOKİ’ye ardından Emlak Konut’a geçti. Arazi 455 milyon TL’ye rezidans yapılmak üzere satıldı.

Eyüpsultan’daki 12.5 hektarlık askeri kışla da metro inşaatı için kullanıldı.

Kuzey Ormanları Savunması üyesi şehir plancısı Ayşe Yıkıcı, İstanbul’da yer alan askeri alanların 13’ünün yapılaşmaya açıldığını söyledi.