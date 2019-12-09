'Asker karısı gibi ağlıyor' diyen MHP'li görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik sözleri nedeniyle görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" dedi.

Pehlivan, İYİP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik "Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde" demişti.