'Asgari ücretli emekçiler 9 günlük parayla 30 gün karnını doyurmaya çalışıyor'

Birleşik Metal-İş Sendikası, Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre asgari ücretle geçinmeye çalışan emekçiler, 9 günlük mutfak masrafı ile bir ay karnını doyurmaya çalışıyor.

soL - Haber Merkezi