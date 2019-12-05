'Asgari ücretli emekçiler 9 günlük parayla 30 gün karnını doyurmaya çalışıyor'

Birleşik Metal-İş Sendikası, Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre asgari ücretle geçinmeye çalışan emekçiler, 9 günlük mutfak masrafı ile bir ay karnını doyurmaya çalışıyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası, açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verileri paylaştı.
Açlık sınırının 2 bin 76 lira olduğunun belirtildiği açıklamada, asgari ücretlinin gıdaya ayırabildiği tutarın 608 lira olduğu belirtildi.
İzmir'in üç büyük şehir içinde yaşam maliyetinin en yüksek il olduğunun belirtildiği açıklamada, "İzmir için açlık sınırı 2 bin 245 lira, İstanbul'da 2 bin 207 lira, Ankara'da 2 bin 76 lira olarak gerçekleşti" denildi.
Açıklamadan bazı başlıklar şöyle:
- Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 69.20 TL, aylık 2.076 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17.79, yetişkin bir erkeğin 18.40, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19.83, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 13.17 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 181 TL oldu.
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- Günlük harcamalarda Kasım 2019’da en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 17.17 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 13.91 TL oldu. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.67, sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 9,30 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.60 TL’dir. Katı yağ 3.69 TL’lik, sıvı yağ ise 1.35 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 0.84, bal, reçel ve pekmez için ise 2,80 TL harcama yapılması gerekmektedir.
- Açlık sınırı İstanbul, İzmir ve Ankara için de hesaplamıştır. Buna göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il 2.245 TL ile İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2.207 TL, Ankara’da ise 2.076 TL’dir.
- Aralık ayında 2020 yılı için asgari ücret tespit edilecektir. İki çocuklu ve eşi çalışmayan bir Asgari ücretli TÜİK 2018 yılı Hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla, en yoksul yüzde 20’lik dilim ile ikinci en yoksul yüzde 20’lik dilim içinde yer almaktadır. 2019 yılı için söz konusu asgari ücretlinin geliri asgari geçim indirimi dahil 2 bin 117 TL’dir. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubu gelirinin ancak yüzde 28.7’sini gıdaya ve alkolsüz içeceklere ayırabilmektedir. Buna göre söz konusu asgari ücretlinin gıdaya ayırabildiği pay 608 TL’dir.
- Sonuç olarak asgari ücretli 9 günlük parayla 30 gün karnını doyurmaya çalışmaktadır.