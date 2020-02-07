Artı TV'de çalışan gazeteci işten çıkarıldı

Artı TV'de çalışan gazeteci Hilal Yağız, 'sendika talebi ve yönetime eleştirileri' nedeniyle işten çıkarıldığını duyurdu.

Artı TV'de çalışan ve "Mor Gündem" isimli bir program yapan gazeteci Hilal Yağız, işine son verildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yağız, "İşten çıkarılma gerekçem sigorta olsa da asıl sebebin sendika talebi ve yönetime eleştirilerim olduğu apaçık ortada. Sadece, hakkaniyetli çalışma koşulları istemekten vazgeçmeyeceğimi söylemek istedim bu twitle.. Haksızlık kendi 'mahallemde' bile olsa.." diye yazdı.

Bu kadar acı gündemin arasında yazmak zor ama söylemeden geçemeyeceğim. Artı TV'de her Cuma sunduğum Mor Gündem'de artık yokum. İşten çıkarılma gerekçem sigorta olsa da asıl sebebin sendika talebi ve yönetime eleştirilerim olduğu apaçık ortada+ — Hilal Yağız (@yagiz_hilal) February 6, 2020

Artı TV'de daha önce de sigortasız çalışma nedeniyle istifalar yaşanmıştı.