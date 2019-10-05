Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bir tır, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkisinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada tır şoförü, panikleme sonucu tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savurdu.
Kimliği öğrenilemeyen tır şoförü olay yerinden kaçarken yaralanan göçmenler bir benzin istasyonuna sığındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri dorsenin bulunduğu yerde ve petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı göçmenlere müdahalede bulundu.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.