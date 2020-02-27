Arınç'tan Gökçek açıklaması: Herkes biliyor, benim parsel numarası söylememe gerek yok

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara'yı parsel parsel sattığını söylediği Melih Gökçek'e ilişkin 'Haziran 2015 yılında konuştum. O dönem yaptığım açıklamalar meydanda. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Benim kalkıp parsel numarası söylememe gerek yok' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Haziran 2015 yılında konuştum. O dönem yaptığım açıklamalar meydanda. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama ben kendi kendime söz verdim. Bundan sonra ne Gökçek adını ağzıma alacağım ne de onla ilgili bir şey konuşacağım. Çünkü herkesin bildiğini ayrıca benim söylememe gerek yok" diyen Arınç, Ankara’da neler yaşandığını, kimin kimlerle ne yaptığını ya da yapmadığını insanların bildiğini söyledi.

Arınç, "Kendisi de dedi; 'Ben o dönem bütün dindar cemaatlere arsa da verdim şunu da verdim.' Şimdi olayın boyutu böyle. Benim kalkıp parsel numarası söylememe gerek yok. Yargıya da intikal etmiş durumlar. O yüzden ben kapattım konuyu" diye konuştu.





