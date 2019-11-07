Arınç'tan Erdoğan yanıtı: Saygıyla, takdirle karşılıyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.
Konferans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arınç, "KHK faciadır" sözlerine gelen eleştirileri değerlendirdi.
"Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu. 'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor" diyen Arınç, şöyle devam etti:
"Başına, sonuna dikkat edilirse konuşmanın bütünü incelenirse bunların muhatabının Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) çıkaran hükümet olmadığı, olağanüstü hal döneminde çıkan bu kararnamelerin olağanüstü hal kalktıktan sonra yargıya giderek, beraat etmiş, soruşturma sonrası takipsizlik kararı almış, hakkında soruşturma açılmamış insanlara bir an evvel iade işlemlerinin uygulanmasına yöneliktir. Evet 'KHK faciadır' cümlesi var; ama bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir. Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anlamalara götürecek cümledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştiren konuşmasını saygıyla takdirle karşılıyorum."