Arınç'tan Erdoğan yanıtı: Saygıyla, takdirle karşılıyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 'KHK faciadır' sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisini saygı ve takdirle karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Konferans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arınç, "KHK faciadır" sözlerine gelen eleştirileri değerlendirdi.

"Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu. 'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor" diyen Arınç, şöyle devam etti: