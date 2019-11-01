Arınç'tan 'damat' açıklaması: 'Bu ne iş?' diyenler yüzde 100 haklıdır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, damadından daha hafif iddialarla suçlanan insanların cezaevlerinde bulunmasına ancak damadının beraat etmesine ilişkin bir soruya, ''Bundan çok daha hafifleri için davalar açılmış ve mahkumiyet kararı verilmiş. Bu ne iş?' diyenler yüzde 100 haklıdır. Bu da yargının sorunudur' dedi.

Yeni Şafak gazetesi eski yazarı Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 'FETÖ'den tahliye olan damadına ilişkin açıklamada bulundu.

Arınç, hukuk sürecinin devam ettiğini belirtirken, damadı olmasaydı da Ekrem Yeter'in yüzde 100 beraat edeceğini, hukuk varsa, adalet varsa beraat edeceğini söyledi.

Kemal Öztürk, birçok vatandaşın "Birçok insan bu durumdayken beraat edemiyor, neden Bülent Arınç'ın damadı hakkında bu kadar büyük iddialar varken beraat ediyor, benim damadım, benim çocuğum, benim kızım hakkında bu kadar hafif iddialar varken beraat edemiyor" dediğini hatırlatırken, Arınç bu sözlere şöyle karşılık verdi:

"Bu iddialar yüzde 100 doğrudur ve haksızlık vardır. Bunu kabul etmemiz lazım. Bülent Arınç'ın damadının beraat etmesi karşılığında bir, Bülent Arınç'a, onun üzerinden damadına yüklenmek ve kamuoyu gözünde mahkum etmek düşüncesi taşıyan kötü niyetli insanlar var. Ama ondan çok daha fazlası sizin söylediklerinizi söylüyor, bunlar iyi niyetli insanlar. Bu iddialar ne kadar doğru olursa olsun, 'Bundan çok daha hafifleri için davalar açılmış ve mahkumiyet kararı verilmiş. Bu ne iş?' diyenler yüzde 100 haklıdır. Bu da yargının sorunudur. Yargının adalete ulaşma konusunda bugüne kadar ki beceriksizliği, suçun vasfını iyi tayin edememiş olmasıdır. Ne iddianameler var, saçmasapan. Benim aleyhimdeki trolleri canlandıran bir konu vardır, 'Cübbemi giyesim geliyor' demiştim."

Arınç, dindar insanlar arasında FETÖ ile yolu kesişmemiş insanın az bulunacağını söylerken, bir şekilde temas kurulduğunu dile getirdi.