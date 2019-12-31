Arınç'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'damat' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, damadına yönelik açıklamalar yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a 'Sayın Başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır' yanıtını verdi.

Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın dünkü açıklamalarına yanıt verdi.

“Sayın Başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır” Arınç, “Siz bu açıklamalarınızla bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız” ifadesini kullandı.

Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik" şeklinde konuşmuştu.