Arınç: FETÖ’nün tabanı mağdur

Bülent Arınç, Erdoğan’ın FETÖ’nün tabanı için ’ibadetle meşgul’ dediğini belirtti ve ‘bu insanların mağduriyetleri giderilmelidir’ diye konuştu. Arınç ayrıca AKP’den istifa edip yeni parti kurma hazırlığındaki Davutoğlu ve Babacan’a da ‘Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar’ diye seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, AKP’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan isimlere “Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" çağrısı yaptı.

Kemal Öztürk’ün YouTube kanalında üçüncü bölümü yayımlanan söyleşisinde Arınç, AKP’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a çağrı yaptı.

'RAZI DEĞİLİM'

Arınç "İyi işlerde de zor işlerde de birbirimizin acısını paylaştık, başarısını paylaştık. Şimdi bu insanların şu veya bu sebeple AK Parti'den ayrılmak istemelerine razı değilim. Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" dedi.

Arınç sözlerine şöyle devam etti:

”Ama onlar da şunu bekliyorlar şüphesiz, 'İyi de bizi bu noktaya düşürmeyin. Bize hakaret ettirmeyin. Bize birtakım edepsizlerin ağzından kötü kötü şeyler söyletmeyin. Bizim elimiz de kalem tutuyor, kafamız da iş yapıyor. Bize mevki makam değil ama belli görevler verin. Bizim aidiyet duygumuzu güçlendirin. Bizi ihraç etmeye kalkmayın.' Bütün bunları istediklerinden eminim. Onlara ben kötü insanlar diyemem, onlar hakkında kötü konuşamam. Kul hakkı var her şeyden önce, kardeşlik hukuku var.”

ARINÇ: ‘FETÖ’NÜN TABANI’ MAĞDUR

Arınç daha sonra Twitter hesabından söyleşinin önceki bölümleriyle ilgili kendisine gelen eleştirilere ve tepkilere yanıt verdiği bir açıklama yayımladı.

Arınç açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Başı ihanet, ortası ticaret, tabanı ibadetle meşgul’ diye tanımladığı örgütün, ibadetle meşgul olan ve kandırılan insanların mağduriyetleri en üst düzeydedir. İşte bu insanları örgütün azılı militanlarından ayrımanın ve mağduriyetlerini gidermenin gerektiğini vurguluyorum” ifadesine yer verdi.

Arınç açıklamasında ayrıca “Şahsıma, aileme ve partime yöneltilen hakaret, beddua ve iftiraların üslubu, tarzı ve mesaj sahiplerinin profilleri gerçek FETÖ üyelerinin varlığını gözler önüne sermektedir. Bu mesajlar intikam, nefret ve öç alma duygusuyla hareket eden FETÖ terör örgütünün halen kamuoyunu etkileme çabasının bir parçasıdır. Asıl mücadele edilmesi gerekenler, işte bu ülke düşmanlarıdır” dedi.

Arınç "KHK mağdurlarının uğradığı haksızlığı dile getirmenin FETÖ'yü aklamak olduğunu iddia edenlerin akıl ve izandan yoksun olduğunu söylerim. Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır” mesajını paylaştı.