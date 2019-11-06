Arınç: Başka hangi parti Türkiye’yi idare edebilir?

Bülent Arınç, AKP’yi ‘Türkiye’nin sigortası’ diye niteleyerek ‘Bu sigortayı attırmamak lazım. Başka hangi parti Türkiye’yi idare edebilir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, AKP’nin “sıkıntılı günleri” atlatacağını savunarak “AK Parti Türkiye’nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye’yi idare edebilir” dedi.

Son olarak KHK’lerle ihraç edilenler hakkındaki açıklamalarıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ters düşen Arınç bugün AKP Iğdır İl Teşkilatı’nın toplantısına katıldı.

Burada yaptığı açıklamada Arınç "AK Parti’nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP’nin 35 ilde vekili olamazdı, CHP’yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum. Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye’nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız" dedi.

Arınç “İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmedik. Siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istedik. Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye’yi düşünün AK Parti Türkiye’nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye’yi idare edebilir” diye konuştu.