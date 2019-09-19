Arı sezonunun ardından 'şükür duası'na çıkanlar, arıların saldırısına uğradı

Verimli geçen arı sezonunun ardından Van’da şükür duasına çıkan kaymakam, ilçe müftüsü, ilçe emniyet müdürü ve Arıcılar Derneği Başkanı arıların saldırısına uğradı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde toplantı yapan Van Arıcılar Birliği, arı sezonunun başlangıcı için "bal" duasına çıkmaya karar vermişti. Geçtiğimiz dönem mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasını ve küresel ısınmayı olumsuz sonuçlara sebep olarak gösteren Van Arıcılar Birliği, aynı durumun yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayının başında sezonu duaya çıkarak açmıştı.

Sezonun bitmesinin ardından, bugün "şükür duası" için toplanan Arıcılar Derneği’ne Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, dernek başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.

Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya’ya dua okurken arıların saldırması üzerine telaşa kapılan protokol, toplanılan yerden yaklaşık 100 metre uzağa kaçtı. Tören, uzaklaşılan noktada sürdü. Olaylı geçen şükür duasının ardından ardından katılanlara, kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi.