Ardahan Belediyesi işçileri maaşlarını alamıyor

31 Mart seçimlerinde CHP'nin kazandığı Ardahan'da, belediye işçileri ödenmeyen maaşları nedeniyle yeni yıla borçla girdiklerini açıkladı.

31 Mart seçimlerinde CHP'nin kazandığı Ardahan Belediyesi, işçilerin maaşlarını ödemiyor.

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir belediye çalışanı “Karı koca birlikte çalışan belediye işçilerine tek maaş verilirken, bekar çalışanlara ya da eşleri belediyede olmayanlara ise yarım maaş veriliyor. İşten atılma korkusunda dolayı da şikayette bulunamıyoruz ya da basın açıklaması yapamıyoruz” dedi.

Son iki aydır mağdur olduklarını belirten işçiler, daha uzun süredir maaş alamayan işçiler olduğunu da dile getirdi.

Belediyeye açılmış en az 3 tane icra dosyasını olduğu ifade edilirken, işçiler “yeni yıla borçla dertle giriyoruz, eşimizden dostumuzdan aldığımız paralarla kredi kartı borçlarını ödemeye çalışıyoruz” diyor.