Arabanın kapısını açmadı diye işten atıldı

Güngören Belediyesi'nde yaşanan ceza skandalının bir benzeri de Samsun'un Bafra ilçesinde yaşandı. AKP'li Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısının, şoförünü kapısını açmadığı gerekçesiyle işten attığı öne sürüldü.

AKP'li Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın şoförü olarak görev yapan Salih Küçük, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alındığını, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiğini iddia etti.

Güngören Belediyesi'ndeki bir görevliye verilen ceza tartışılmaya devam ederken, benzer bir haber de Bafra Belediyesi'nden geldi.

Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti.

SKANDALI YİNE AKP'YE YAKIN İSİM PAYLAŞTI

Güngören Belediyesi'ndenki görevliye verilen cezayı AKP'li Mehmet Metiner paylaşmıştı. Bu kez de AKP'ye yakınlığı ile bilinen Ersoy Dede söz konusu skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.