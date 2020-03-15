Antalya'da salgın haberi yapan 2 gazeteci gözaltına alındı

Antalya’da koronavirüs salgınına ilişkin haber yapan Haberimizvar isimli sitenin Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol ve Genel Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın gözaltına alındı.

Antalya’da yerel haber sitesi Haberimizvar'da çıkan yeni koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle, sitenin Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol ve Genel Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın, evleri basılarak gözaltına alındı.

“Halkı paniğe sevk etmek ve yetkililerin açıklaması olmadan koronavirüsü ile ilgili haberi yayınlamak” gerekçesiyle ifadeleri alınan 2 gazeteci daha sonra serbest bırakıldı.

Gazetecilerin serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınmalarına neden olan “Demre’de koronavirüsü vakası” başlıklı haber ise siteden kaldırıldı.