Antalya'da kadın cinayeti

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K., Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait'i bıçakladı. Genç kadın yaşamını yitirdi.

Antalya'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 41 yaşındaki Ercan K., Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkonundan girdiği evinde baldızı Rajae Ait ile tartıştı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ercan K., 24 yaşındaki Ait'i bıçakladı. Genç kadın yaşamını yitirdi.

Bir kız çocuğu annesi Siham K., bir süre önce, güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi olmuş, şikayeti üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verilmişti.

Olayın ardından güvenlik görevlilerinin elinden kaçan Ercan K.'yı arama çalışmaları sürüyor.