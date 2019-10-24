Ankara'ya yeni saldırı hazırlığı: Tarihi kent merkezi tehlike altında

Altındağ'da yer alan Hacıbayram Mahallesi sınırlarındaki 40 dönümlük bir alan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla riskli alan ilan edildi. soL'a konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Resmi Gazete bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ankara Altındağ'da yer alan Hacıbayram Mahallesi sınırları içerisindeki bölge "riskli alan" ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, riskli alan ilan edilen bölge, yaklaşık 40 dönümlük bir alanı kapsıyor.

'RİSKLİ ALAN İLANIYLA ÇÖZÜM GETİRİLEMEYECEĞİ ÇOK AÇIK'

Konuyla ilgili soL'a değerlendirme yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bölgenin risk altında olduğunu ve bu kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Tezcan Karakuş Candan, şöyle konuştu: "40 dönümlük bir araziyi riskli alan ilan ettiler. Resmi Gazete'de koordinatları verilmiş alanın hangi bölgeyi kapsadığı üzerinde çalışıyoruz. Ulus tarihi kent merkezi bütün bir alan. O parçanın bütüncül olarak planlanması gerekiyor. Şu anda koruma amaçlı imar planı yok iptal edildiği için. Dolayısıyla böyle bir riskli alan ilan edilerek oraya çözüm getirilemeyeceği çok açıktır."

'ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ RİSK ALTINDADIR'

"Şu anda bence bu riskli alan kararıyla birlikte, Ulus tarihi kent merkezi risk altındadır. Çünkü bütüncül bir politikayla ele alınması, korunma amaçlı imar planı yapılması gerekirken, 40 dönümlük araziyi riskli alan ilan ediyor. Yıkılacak bölgeleri tespit edecek ve oradaki bütün tasarruf Bakanlığın inisiyatifine geçecek. Orda her türlü şey yapılabilir, yapılar yıkılabilir. Hatırlarsanız, Saraçoğlu Mahallesi de riskli alan ilan etmişlerdi. Biz bunu yargıya taşıyacağız."

Ulus Tarihi Kent Merkezi daha önce de "yenileme alanı" ilan edilerek iki kez Bakanlar Kurulu kararıyla yağmaya açılmak istenmişti. Mimarlar Odası bu kararın iptal edilmesi için yargıya başvurmuştu. Danıştay 14. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yeni durumla beraber iptal edilen bu kararın daraltılarak adım adım uygulanacağı, Ulus'un dokusunun bozulacağı ve yeni yapılaşmalara açılacağı anlaşılıyor.