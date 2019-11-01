Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruma suçlaması

OECD anlaşması gereği kişi ve kurumların mali hesap bilgilerini paylaşmakla yükümlü olan Türkiye taahhüdünü yerine getirmemekle suçlanıyor. Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, AKP’nin vergi kaçıran vatandaşlarını koruma çabası olduğunu söyledi.

Vergi kaçakçılığı ile mücadelede Türkiye Almanya'ya gereken bilgileri aktarmamakla suçlandı. Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un soru önergesine Maliye Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Almanya, vergi kaçakçılığıyla mücadele için bir çok ülke ile otomatik olarak mali hesap bilgilerini paylaşmasına rağmen, Türkiye'den bilgi aktarımı yapılmıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) girişimiyle hayata geçirilen mekanizma ile yaklaşık 100 ülke banka kişi ve kuruma ait mali hesap bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılmasını taahhüt etmişti. Öta yandan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke, bilgi değişimini taahhüt etmesine rağmen gereken koşulları yerine getirmedi.

Soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye'nin yanı sıra Afrika ülkelerinden Gana, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Niue adası ile Karayiplerdeki Sint Maarten koşulları yerine getirmeyen ülkeler arasında. Maliye Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta bu dört ülkenin "Otomatik mali hesap bilgileri değişimi için gereken bilgi ve onayları OECD bünyesindeki koordinasyon kurulu sekreterliğine ulaştırmadığını” aktardı.

'ERDOĞAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPAN VATANDAŞLARINI KORUYOR'

Soru önergesinin sahibi Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'nin bu bilgileri paylaşmamasının arkasında siyasi bir hesap bulunduğunu söyledi. Kamu yayıncılık kuruluşu Hessische Rundfunk'a (HR) konuşan Akbulut, Erdoğan'ın seçim vaadi olarak vatandaşlarını dış ülkelerin mali kurumlarından koruma sözü verdiğini belirterek, "AKP böylelikle Almanya'da vergi kaçakçılığı yapan Türk vatandaşlarını korumuş oluyor. Bunun karşılığında da seçimlerde AKP'ye destek bekliyor” diye konuştu.

Alman Vergi Sendikası Başkanı Thomas Eigenthaler ise Türkiye'nin bilgi değişimi yapmamasının vergi gelirlerinde büyük bir açığa yol açmayacağını belirtti. Buna rağmen Türkiye'den gelecek bilgilerin önem taşıdığını söyleyen Eigenthaler, "Maliye memurları, Türkiye'den gelecek bilgilerle Almanya'daki kara para aklama faaliyetlerini aydınlatabilir” dedi.