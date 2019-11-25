Ankara'ya F-16 uyarısı: Alçak uçuş yapacak

Ankara Valiliği, Ankara semalarında gerçekleştirilecek F-16 uçuşu sırasında alçak ve yüksek irtifa uçuşu yapılacağını bu nedenle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, Ankara semalarında gerçekleştirilecek F-16 uçuşlarına ilişkin halka uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, uçuşların Pazartesi ve Salı günleri yapılacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur.”