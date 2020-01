Ankaralılar 'Halkın Şöleni'nde buluşuyor: '2020'de umudumuzla aramıza hiçbir şey giremeyecek'

Türkiye Komünist Partisi'nin '2020'yi kazanmak için... Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!' başlığıyla Ankara'da düzenlediği büyük buluşma başladı.

Türkiye Komünist Partisi tarafından İstanbul ve İzmir'de yapılan "Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!" başlıklı buluşmaların üçüncü ayağı Ankara'da başladı.

Ankaralılar, Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelirken, etkinlik video gösterimiyle başladı.

Video gösteriminin ardından sahneye şarkılarıyla Yapıcılar grubu çıktı.

'OLAY YERİNİ İNCELEYİN, ALTINDA SERMAYE SINIFI ÇIKACAKTIR'

Ardından TKP İl Başkanı Devrim Koçak kürsüye çıktı. "21. yüzyılın on dokuz yılını geride bıraktık. Neredeyse yüzyılın beşte biri geride kaldı. Bu yüzyılın perdesi sosyalizmin geri çekildiği bir dünyada açıldı. 21. yüzyılın geride kalan on dokuz yılı, sermaye düzeninin, dünyanın dört bir tarafında emekçilere saldırılarıyla geçti" diyen Koçak, "Dünyanın neresinde bir ağaç kesiliyorsa orada bir patronun kar hırsı vardı. Dünyanın hangi şehrine bomba düşüyorsa, arkasında uluslararası bir şirketin yağma hevesi vardı. Özelleştirlen her hastanede, paralı hale gelen her kamu hizmetinde, yüzü gülen sermaye sınıfı oluyordu. İstismara uğrayan çocuğun da katledilen kadının da sorumlusu sermaye düzeniydi. Bugün insanlığa yakıştıramadığımız, bu nasıl bir insalık dediğimiz her bir olayın üstündeki parmak izini tespit edin, olay yerini inceleyin altından sermaye sınıfı çıkacaktır" ifadesini kullandı.

'2020 YILINDA UMUDUMUZLA ARAMIZA HİÇBİR ŞEY GİREMEYECEK'

"Bugün bu salonda bizimle birlikte olan, semt evlerinde bir araya gelenler, Patronların Ensesindeyiz ağıyla buluşanlar, liseliler, TKG'liler umutsuzluğa da örgütsüzlüğe de verilen en güzel en güçlü cevaptır" diye konuşan Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Aranızdan bazılarını okul arkadaşı davet etti, biliyorum mahallede kapı komuşunuz, partinin etkinliği var buyur birlikte gidelim dedi size, teneffüste meslektaşı tarafından çağrılan oldu, fabrikada çay paydosunda eline davetiye tutuşturulan. Biliyorum, içinizden bazıları ilk kez komünistlerin bir buluşmasına geliyor, kimileriniz hayatının ilk 1 Mayısı'na TKP'nin kortejiyle katılmıştı. Ve kimileriniz çoktan sosyalizmin gönüllüsü oldular bile.

Sizleri davet edenler, Ankara örgütünün her bir militanı, üyesi, gönüllüsü tek bir amaç için çalışıyor. Sömürücüye yalnız yakalanma, savaş çığırtkanın karşısında yalnız yakalanma, okulda polise, iş yerinde patrona, hastane de idareciye yalnız yakalanma, örgütsüz kalma, umutsuz kalma. Güzel ankaramızın bu puslu kışında, sokaklarında bir hayalet dolaşıyor. Ermayaman'da, İncesu'da, Seyran'da, İlker'in tepelerinde. Şehir hastanesinin koridorlarında, fabrikaların bahçelerinde, okulların dersliklerinde, güzel Ankaramızın sokaklarında, mahallelerinde, bulvarlarında, iş yerlerinde umudun, örgütlülüğün sosyalizmin hayaleti dolaşıyor.

Sizlere ulaştırdığımız davetiyelerde şöyle yazıyordu, "umuda örgütlülüğe halkın şölenine çağrı, 2020'yi kazanmak için" 2020 yılında umudumuzla aramıza hiçbir şey giremeyecek!" dedi.

Koçak'ın konuşmasının ardından şarkılarıyla sanatçı Gülcan Altan sahneye çıktı.

Etkinlikte çok sayıda ülkeden komünist ve işçi partisinin gönderdiği video mesajlar gösterildi.