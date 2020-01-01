Ankara’da yangın faciası: Dört kişi hayatını kaybetti

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında dört kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ İlçesi'ne bağlı Karapürçek Mahallesi'nde, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan dört kişinin öldüğü belirlendi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada yangında yaralı kişi sayısının ise 9 olduğu belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.