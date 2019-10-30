Ankara’da tekel bayisine patlayıcılı saldırı

Ankara’da, kimliği belirsiz bir kişinin alkol satışı yapan markete bıraktığı çanta patladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık mahallesinde bir markette patlama meydana geldi.

Saat 19.00 sıralarında alkol satışı yapan markete gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre önce içki istedi. Market çalışanının içkileri uzatmasıyla elindeki çantayı masaya bırakan kişi, iddiaya göre “Arabadan para alacağım” deyip marketten dışarı çıktı. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından işyerinde patlama oldu.

Patlamadan şans eseri yara almadan kurtulan market çalışanı Selçuk Boztaş, “Her zamanki gibi dükkana bakıyordum. Maskeli bir adam içeri girdi. Elinde bir çanta gördüm, şüphelendim ama bomba olacağı hiç aklıma gelmedi. Alkol falan aldı ve ‘Arabadan para alıp geleceğim ağabey’ dedi. O dışarı çıktığı sırada bir anda patlama oldu. İçeride bir tek ben vardım, ben de yaralanmadım hemen dışarı attım kendimi” dedi.

Şüpheli, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin patlayan maddenin tespiti için çalışmaları devam ediyor.